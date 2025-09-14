Perseguitava la sorella per farsi dare i soldi. Una storia che, a quanto pare, sarebbe andata avanti da un bel po’ di tempo. L’ultimo episodio nei giorni scorsi quando il quarantenne s’è presentato a casa della congiunta e l’ha, ancora una volta, costretta a consegnargli del denaro. Qualcuno, sentendo le urla e le minacce, ha chiamato le forze dell’ordine.

Un quarantenne disoccupato, nato ad Agrigento, residente in un piccolo centro della provincia, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di estorsione e atti persecutori. L’uomo, da tempo, si sarebbe reso responsabile di una escalation di brutti gesti, con incessanti richieste di denaro alla donna, di poco più grande.

Ad ogni rifiuto è stata minacciata e perseguitata. Inoltre l’uomo – secondo quanto hanno accertato gli uomini in divisa – le avrebbe estorto denaro usando anche violenza.

