Il sospetto ormai palese è che ci sia un ignoto piromane che si “diverte” ad appiccare incendi. Questa sarebbe l’ipotesi privilegiata per spiegare l’escalation di roghi in abitazioni disabitate nella zona del centro storico favarese. Le fiamme vengono appiccate, anche in pieno giorno, quasi sempre nella stessa zona: l’area intorno ai cosiddetti Canali, in particolare in via Reale.

Per questo motivo nei giorni scorsi, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della locale Tenenza. Il primo cittadini ha raccontato ai militari che si verificano ripetuti incendi di cumuli di rifiuti nei pressi o all’interno di vecchi immobili in stato di abbandono. Una lunga scia di eventi incendiari che va avanti da almeno due o tre anni.

Le indagini sono state avviate con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata in seguito alla formale denuncia presentata dal sindaco.

