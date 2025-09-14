Sorpreso a somministrare bevande alcoliche ad un ragazzo minore di 18 anni. E’ successo nella località balneare di San Leone. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno sanzionato il titolare di un bar. Adesso dovrà pagare una multa di 1.000 euro per aver venduto alcolici a minorenni. Non è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria poiché il ragazzo fermato con le bevande alcoliche ha più di sedici anni.

I controlli dei militari sono finalizzati ad evitare che i ragazzini finiscano nel vortice della dipendenza di alcol. Ecco perché fra gli obiettivi delle forze di polizia c’è anche quello di sincerarsi che tra i proprietari di bar e locali notturni nessuno venda alcolici né ai minori di 18 anni, né peggio a quelli che hanno meno di 16 anni. Un fenomeno diffuso, quello di consumare birra, vino e superalcolici, talmente pericoloso, che coinvolge ragazzi sempre più giovanissimi.

