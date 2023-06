Perseguita e molesta ex compagna: trentatreenne finisce nei guai

Una trentatreenne è stata costretta a cambiare abitudini di vita e a non vivere più, tra appostamenti, pedinamenti e minacce, da parte dell’ex compagno e suo coetaneo, entrambi residenti a Canicattì. Una vera e propria condotta ossessiva e persecutoria, che andrebbe avanti da alcuni mesi, e in particolare da quando lei lo ha lasciato, con gli episodi che nel tempo si sarebbero moltiplicati. Decine di chiamate, Sms accompagnati da insulti ed offese di ogni genere e “visite” a sorpresa. Per questo motivo s’è vista costretta a chiedere aiuto alla polizia. La ragazza spaventata che le potesse accadere qualcosa di grave ha formalizzato la denuncia e agli agenti ha raccontato dell’ex che avrebbe messo in atto nei suoi confronti atti persecutori consistenti in episodi di violenza fisica e psicologica. In una o più occasioni la stessa sarebbe stata molestata e minacciata. La 33enne ha fatto anche una richiesta a carico dell’ex: quella dell’applicazione di un provvedimento, precisamente l’ammonimento, per provare a tenerlo lontano da lei.