Akragas tra presente e futuro, il patron Deni: “Mi dedicherò all’Akragas a tempo pieno”

“Mi dedicherò all’Akragas a tempo pieno, come se fosse un lavoro”.

Lo ha detto il patron dell’Akragas Giuseppe Deni durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, 3 giugno, all’Esseneto, per fare il punto su presente e futuro del club biancazzurro. “Entro la fine della prossima settimana- ha continuato- avremo le idee chiare sullo staff tecnico.” E sull’ingresso di nuovi soci, Deni afferma: “Sono un sognatore e credo che l’Akragas meriti la serie b. Se riuscirò a coinvolgere l’imprenditoria agrigentina potremmo guardare a prospettive importanti”. Mister Terranova rimarrà all’Akragas? “Bisogna vedere i suoi e i nostri progetti, se coincidono è graditissimo, per me è l’allenatore ideale ”, risponde il patron biancazzurro. Sulla posizione di Giancarlo Rosato, dimesso dall’incarico di direttore generale nei giorni scorsi, Deni dice: “Si è trattato di un allontanamento momentaneo per impegni personali, rimane socio e sono certo che presto tornerà operativo.” Su eventuali conferme e nuovi acquisti dei giocatori bisognerà attendere. Il patron biancazzurro ribadisce, poi, la necessità dell’aiuto sia del Comune, per ciò che riguarda la ristrutturazione dello stadio Esseneto, che della classe imprenditoriale per sostenere economicamente, attraverso la sponsorizzazione, la società. “Presenterò un project financing- dice Deni- estraneo all’amministrazione comunale. Un altro piano è che stiamo studiando di accedere a fondi europei Juncker. Ma noi vorremmo sempre privilegiare il rapporto con il comune”