Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo la statale 410 tra i territori di Naro e Canicattì. Il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in un terreno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario. L’uomo in ambulanza è stato trasferito all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì per le cure mediche del caso. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.