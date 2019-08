Perseguita e abusa sessualmente dell’ex fidanzata, arrestato giovane

Non si rassegna alla fine della relazione, e perseguita l’ex fidanzata. All’ennesimo rifiuto, l’altro giorno, avrebbe abusato sessualmente della ragazza. Un ventottenne di Canicattì è stato arrestato, con le accuse di violenza sessuale e stalking. E’ stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, agli arresti domiciliari, emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento, notificatogli dai carabinieri della Compagnia di Canicattì.



Da quando si sono lasciati, la donna sarebbe stata più volte perseguitata, e maltrattata. Il 28enne difatti, sarebbe stato presente in diversi luoghi, in cui si trovava l’ex. Ogni occasione sarebbe stata buona per tornare alla carica. All’inizio di agosto l’ha raggiunta davanti al luogo di lavoro, in un Comune della provincia, ed è riuscito a farla salire sulla sua vettura, dove, a dire della giovane, ha abusato di lei. La ragazza ha denunciato tutto.