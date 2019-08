In fiamme auto di casalinga e chiosco panineria

Notte di fuoco nel centro di Licata. In via De Pasquale un incendio di natura incerta ha bruciato un’autovettura, Fiat Seicento, di proprietà di una cinquantenne casalinga del posto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, e i carabinieri della Compagnia di Licata.

Poco più tardi, altro intervento di pompieri e militari dell’Arma, questa volta nei pressi di Corso Argentina, vicino al caserma dei vigili, per un rogo che ha avvolto una struttura mobile, adibita alla vendita di panini e bibite. Anche in questo caso l’origine dell’evento è da accertare. In entrambi gli episodi privilegiata la matrice dolosa.