Perseguita donna più giovane di oltre 40 anni: condannato 95enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Agata Anna Genna ha condannato a 1 anno di reclusione Gaetano Faija, di Aragona, riconosciuto colpevole di atti persecutori ai danni dell’ex badante di 52 anni. L’anziano, che ha nominato come difensore l’avvocato Fabio Inglima Modica, avrebbe perseguitato la donna in due periodi: dall’agosto al settembre del 2018 e dal marzo al giugno del 2020. Il giudice, che ha inflitto la stessa pena chiesta dal pubblico ministero, ha condannato il 95enne a risarcire la vittima pagando un anticipo di 1.000 euro sulla cifra complessiva che sarà decisa in sede civile. Stessa somma che sarà necessaria per ottenere la sospensione condizionale della pena.

Nonostante l’età avanzata, nonostante che lei fosse sposata, lui forse credeva che, le cose potessero andare più in là delle cortesie, e per quella donna aveva perso la testa al punto di seguirla, importunarla, telefonarle. Ed ancora minacciarla, e offendendola in malo modo, anche davanti ad altre persone. Tutto in un crescendo, veloce, nel tempo fino a diventare il suo stalker. Avrebbe raccontato a compaesani di avere una relazione sentimentale con la cinquantaduenne. In un’occasione l’avrebbe minacciata, brandendo in mano un coltello, dicendole che avrebbe ammazzato prima lei, e poi si sarebbe tolto la vita, e che se l’avesse vista per strada, l’avrebbe investita con la sua auto.