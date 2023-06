Immortalati a gettare rifiuti in strada: multati 15 cittadini

Con l’installazione delle “fototrappole” tempi duri per coloro che continuano a gettare la spazzatura lungo le strade o in aree periferiche di Agrigento. E già sono arrivati i primi risultati in termini di sanzioni: dal 26 maggio al primo giugno sono state elevate 15 multe, 13 delle quali hanno riguardato soggetti che sono risultati evasori non censiti. Complessivamente sono una cinquantina le telecamere collocate negli ultimi giorni in diverse zone “sensibili” del territorio comunale della città dei Templi dall’Amministrazione comunale. Gli impianti mobili delle vere e proprie “foto trappole” dispongono di telecamere fisse e orientabili e le immagini in diretta e registrate 24 ore su 24 sono visualizzate nella sala operativa della polizia locale e consentono di poter individuare gli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti illegalmente.