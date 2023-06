Graziano Strano è il nuovo Direttore generale dall’Akragas

L’Akragas ha affidato l’incarico di Direttore Generale per la stagione 2023/2024 nel campionato di Serie D, a Graziano Strano.

Il neo direttore biancazzurro, che in passato ha collaborato con il Calcio Catania (Serie A), Siracusa (Lega Pro/Serie C), Palazzolo (Eccellenza Sicilia e Serie D), Trapani (Serie D), Paternò, Ragusa, Real Siracusa (Eccellenza Sicilia) e Atletico Catania (Promozione Sicilia) vanta nel suo curriculum 4 vittorie nel campionato di Eccellenza Sicilia e 1 vittoria nel campionato di Promozione Sicilia. Graziano Strano sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 10 giugno, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento. Per l’occasione sarà presente anche il patron Giuseppe Deni e il nuovo allenatore dell’Akragas Marco Coppa.