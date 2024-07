Si attesta a più di 915.000 euro la cifra degli incassi, accertati dal Comune di Agrigento, dalla riscossione dei condoni edilizi e dei permessi di costruire nel II trimestre del 2024. “Si conferma l’ottimo risultato ottenuto dall’amministrazione Miccichè negli anni 2021,2022 e 2023”, afferma l’assessore comunale Gerlando Principato. Nel dettaglio sono stati incassati 444.162,16 euro dalla riscossione dei condoni edilizi e 471.162,16 euro per i permessi di costruire. Dai dati contabili risulta che, dopo la pandemia, con il nuovo progetto sanatoria, gli incassi delle pratiche di condono edilizio hanno subito una crescita, dal 2021 a oggi, mantenendo complessivamente, nell’anno, una media di poco superiore al milione di euro di incassi.

Stessa cosa per gli incassi dei permessi di costruire che sono in forte crescita superando anche in questo caso il milione di euro anno. “Un risultato non indifferente – continua l’assessore Principato – il cui merito va ai tecnici e gli amministrativi del settore V del comune di Agrigento. ‘Pochi ma buoni’ che hanno dimostrato, fin dai primi anni di questa amministrazione, capacità e competenza garantendo una continuità dei risultati. Sono soddisfatto da questi dati perché è la conferma che la macchina amministrativa funziona. In pochi credevano nel raggiungimento di questi risultati e nella capacità e competenza degli uffici di portare avanti una gran mole di lavoro”.

“Con queste entrate garantite alle casse del Comune – conclude Principato –, si può continuare a programmare interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, delle scuole, delle strade e marciapiedi, nei cimiteri oltre che nelle aree adibite a verde”.