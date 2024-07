Scoppia una discussione con un turista francese, suo conoscente, e viene colpita con una bottigliata in testa. Una trentenne residente ad Agrigento, a causa dei traumi riportati, è stramazzata dolorante a terra, mentre l’aggressore che, ha perso letteralmente la testa si è fermato, forse perché ha capito di averla fatta grossa, per poi darsi alla fuga. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove il personale sanitario in servizio, dopo le cure del caso, le ha diagnosticato un trauma cranico.

Per la violenta aggressione, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, raccolta la denuncia presentata dalla vittima, hanno avviato l’attività investigativa, al termine della quale, hanno identificato l’aggressore. Si tratta di un turista cinquantenne, di nazionalità francese, denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni personali. È accaduto tutto, nei giorni scorsi, nel centro storico di Agrigento. Ancora sconosciuti i motivi della lite fra i due, finita poi con un gesto di estrema violenza.

È certo però che la ragazza e il turista francese abbiano discusso. Quest’ultimo, ad un certo punto, ha afferrato una bottiglia e l’ha spaccata in testa alla donna.