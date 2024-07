Granofino di Mario Ciulla è la nuova entry nella classifica delle migliori pizzerie in Italia secondo 50 Top Pizza, la guida curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Si aggiunge a Sitari e Pistritto, che già ne facevano parte da qualche anno. L’ingresso di Granofino nell’elenco, in cui troviamo ben sei pizzerie siciliane, non sorprende. Ci lascia perplessi, invece, perché Granofino non sia entrata a far parte prima, così come potrebbe farne parte anche altre pizzerie del territorio, come Le Fontanelle di Raffadali. In tutto, la presenza di sei pizzerie siciliane nella classifica sottolinea quanto sia significativo esservi inclusi.

Granofino non è solo apprezzata per la pizza tradizionale, ma anche per la sua recente versione “max a ruota di carro”, una delizia fatta con un impasto morbido e prodotti d’eccellenza. Da Granofino, che questa estate ha presentato il nuovo menù, ci sono anche gli hamburger da provare. Mario Ciulla propone hamburger di Angus americano con grassi buoni e carni selezionatissime. “Un onore e una gioia immensa per me e per tutta la squadra di Granofino,” commenta Mario Ciulla. “Un riconoscimento come quello di Pizzerie Eccellenti in Italia ripaga il duro lavoro e la dedizione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi. Vogliamo soprattutto ringraziare tutti i nostri clienti che ci sostengono sempre.”

In occasione del grande concerto del trentesimo anniversario di Andrea Bocelli, che canterà al Teatro del Silenzio insieme a super ospiti come Laura Pausini, Tiziano Ferro e Placido Domingo, Mario Ciulla avrà l’onore di preparare per il celebre tenore. I successi per Mario non finiscono qui: si presenterà in Toscana in qualità di Responsabile Ufficiale dell’Area Food Riggi.

Guarda il video

Mario Ciulla guiderà il team di Molino Riggi nell’area food del grande evento dei trent’anni di carriera di Andrea Bocelli

Mario Ciulla, patron del ristorante Granofino ad Agrigento sarà il Responsabile Ufficiale dell’area food Molino Riggi dell‘”Andrea Bocelli 30th the Celebration” il prestigiosissimo evento, che si svolgerà il 15, 17 e 19 luglio in Toscana al Teatro del Silenzio, con cui l’artista italiano, tra i più famosi al mondo, festeggerà i suoi trent’anni di carriera insieme a tantissime stelle della musica nazionale e internazionale.

Mario Ciulla avrà il compito di guidare i tanti professionisti dei lievitati provenienti da tutta Italia che con le loro creazioni delizieranno il palato dei tanti ospiti presenti al prestigioso evento all’interno dell’area food curata dal molino siciliano Riggi.

Tra gli artisti e personaggi famosi che si esibiranno insieme a Bocelli e saranno ospiti durante i tre giorni dell’evento Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Ed Sheeran, Placido Domingo, Russell Crowe, Johnny Depp Brian May, Jannik Sinner e tanti altri.

“Portare i sapori della Sicilia – dichiara Mario Ciulla – insieme alle pregiate farine di Molino Riggi, ad uno degli eventi musicali più importanti al mondo, in occasione dei trent’anni di carriere di un grandissimo artista come Andrea Bocelli, alla presenza di importantissime star del mondo della musica, del cinema e dello sport a livello mondiale mi rende davvero felice ed orgoglioso . In più avrò l’onore di guidare un team di professionisti provenienti da tutta Italia scelti da Riggi all’interno dell’area food del molino siciliano per allietare, con proposte culinarie di alto livello, gli importanti ospiti di questo grandissimo evento.”