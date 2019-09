Pericolosi per la sicurezza pubblica, applicati 20 provvedimenti di polizia

La polizia di Stato della Questura di Agrigento, in particolare l’Ufficio misure di prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, ha applicato 10 avvisi orali, e 10 fogli di via obbligatori, provvedimenti di competenza del questore Rosa Maria Iraci, a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Gli avvisi orali 7 a Palma di Montechiaro, 1 a Canicattì, Licata e Porto Empedocle. Con questo provvedimento il Questore avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge.