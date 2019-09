Crolla cornicione e ponteggio, tragedia sfiorata nella notte a Piazza Cavour

È crollato il cornicione del palazzo liberty interessato da lavori di ristrutturazione, in piazza Cavour, ad Agrigento. L’evento nel corso delle ore notturne. Sono stati gli abitanti dello stesso stabile a dare l’allarme, dopo il tremendo “botto”. In tanti sono scappati dalle case.

Sul posto i poliziotti della sezione Volanti, diversi uomini e mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e due ambulanze.

Per alcuni minuti si era temuto il peggio. I soccorritori hanno controllato ogni cosa. Sotto le macerie per fortuna non c’era nessuno. Di giorno sarebbe stata una strage.