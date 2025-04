Grazie ad un consistente finanziamento di 283 mila euro Agrigento si prepara a diventare il palcoscenico di tre eventi musicali. L’ensemble viennese Klangforum Wien sarà protagonista di tre esibizioni nell’ambito del progetto “La Cultura dell’Ascolto”, in programma tra il 26 aprile e il 3 maggio 2025. L’iniziativa rientra nel calendario ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

L’assegnazione del finanziamento è frutto di una convenzione siglata il 24 agosto 2024 tra la Fondazione Agrigento 2025 e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, incaricato di agire come stazione appaltante. La richiesta formale è stata presentata in data 1 aprile 2025, indicando lo scopo dell’appalto: realizzare un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica.

Si tratta di un affidamento diretto per progetti che abbiano carattere di unicità artistica, e proprio su questa base è stato assegnato l’incarico al Klangforum Wien.

La cifra copre l’intero pacchetto di attività: concerto Open Call, performance urbana diffusa, e simposio musicale.

Fondato a Vienna nel 1985, il Klangforum Wien è un ensemble da camera che ha fatto della sperimentazione sonora e della musica contemporanea la propria missione artistica. Con sede alla prestigiosa Konzerthaus di Vienna, l’ensemble collabora regolarmente con compositori internazionali, partecipando ai più importanti festival europei.

Il progetto “La Cultura dell’Ascolto” si inserisce in questa visione, mirando a trasformare il paesaggio sonoro urbano e ad esplorare nuove forme di interazione tra pubblico e musica.

Uno dei momenti chiave del progetto sarà il Concerto Open Call, in programma il 26 aprile 2025 al Teatro Pirandello. L’iniziativa nasce da una call internazionale per compositori, lanciata da Klangforum Wien e Fondazione Agrigento 2025, sul tema del suono e dell’identità mediterranea.

Il 1° maggio 2025, il centro storico di Agrigento sarà il palcoscenico di una performance diffusa. I musicisti del Klangforum Wien si muoveranno tra vicoli, piazze e scorci della città, interagendo con lo spazio urbano e con i suoi abitanti.

Questo evento, intitolato “Interazioni Urbane” porta la musica nei luoghi quotidiani e trasformando la città in una mappa sonora.

La terza e ultima tappa del progetto si terrà il 3 maggio al Teatro Efebo, con un evento intitolato “Simposio”. Ispirato all’antica pratica greca dell’incontro conviviale, il simposio propone un’esperienza musicale immersiva, concepita per essere vissuta in uno stato di ascolto rilassato e condiviso.

Il programma includerà opere di Martin Smolka, Lisa Streich, Wolfgang Mitterer, Rebecca Saunders, Terry Riley e altri compositori contemporanei.

Quel che è certo è che la cifra di 283 mila euro per tre concerti rischia di accendere un riflettore importantesu come si stanno investendo i fondi in occasione di Agrigento Capitale della Cultura.

