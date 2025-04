Fine settimana ricco successi per ASD Kolymbetra Nuoto di Agrigento nella seconda tappa del Campionato di Eccellenza della Federazione Italiana Nuoto (FIN) 2024/2025, svoltasi il 29 e 30 marzo presso la Piscina “Polisportiva Palermo”. La società agrigentina gemellata alla ASD Swim Power di Bagheria, ha portato in vasca un gruppo di giovanissimi atleti, protagonisti di prestazioni incoraggianti.

Tra corsie, cronometri e applausi del pubblico, si è svolta una tappa decisiva del campionato di Eccellenza, che ha visto protagonisti nuotatori provenienti da tutta la regione

A rappresentare la provincia agrigentina sono stati giovani atleti provenienti anche da Favara e Comitini,

Tra prestazioni più significative della manifestazione c’è quella della piccola Dafne Nigrelli, classe 2018, alla sua prima esperienza in gara, che è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo nei 25 dorso con il tempo di 32”.3, posizionandosi anche nona nei 25 stile libero.

Anche altri giovani hanno lasciato il segno. Flavio Sprio (classe 2012) ha gareggiato nei 50 stile libero con il tempo di 39”.5, classificandosi quattordicesimo. Gabriele Farruggia (2017), nei 25 stile libero ha chiuso in 23”.5, dimostrando ottime capacità tecniche. Carla Biancucci (2016) ha sfiorato il podio nei 25 stile con 21”.6 e ha partecipato anche alla staffetta. Thomas Nigrelli, anche lui classe 2016, ha confermato la sua crescita con due buoni tempi nei 25 stile e dorso.

Particolare rilievo merita la prestazione di Calogero Gabriele Trupia (2014), che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 25 stile libero con un tempo migliorato di un secondo rispetto al suo personale. Inoltre, ha contribuito alla conquista della medaglia d’argento nella staffetta 6×50 stile libero, completando la sua frazione in 41”. Un risultato che parla di talento, ma anche di impegno costante.

La prova della staffetta 6×50 stile libero ha evidenziato il valore del lavoro di squadra e la capacità di sostenersi a vicenda anche sotto pressione.

Dietro ogni successo sportivo c’è una rete di figure fondamentali. I tecnici Pasquale, Marta e Samuele Spataro hanno seguito con dedizione la preparazione dei ragazzi, lavorando su tecnica e mentalità. La presidente Amelia Roberta Pecorilla, nel suo commento, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei genitori nel sostenere i giovani, sia in allenamento che in gara, definendoli “parte integrante del percorso sportivo dei figli”.

