Perfect Days di Wim Wenders: Un Viaggio Nostalgico nella Semplicità di Tokyo, Dove Spotify, iPhone e il Mondo Digitale Sono Estranei al Protagonista Fuori dal Comune Hirayama.

La Lupo Group ha dedicato la sua sala rossa al film “Perfect Days”, l’ultima creazione del rinomato regista Wim Wenders. Questo gesto potrebbe far pensare che il film si inserisca nel genere di nicchia, destinato a un pubblico più raffinato, ma nonostante ciò, il film si sta facendo notare anche al botteghino. “Perfect Days” propone un’indagine profonda sul valore della semplicità, attraverso la vita di Hirayama, un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo.

La trama segue Hirayama, un sessantenne giapponese che svolge il suo lavoro con una meticolosa attenzione ai dettagli e una dedizione certosina. Ogni giorno, il protagonista segue una routine precisa, pulendo non solo i bagni pubblici ma anche dedicandosi alle piante trascurate della città e concedendosi un momento di relax al parco durante l’ora di pranzo. La bellezza del film risiede nella sua capacità di suscitare riflessioni profonde, in particolare attraverso la domanda centrale: è Hirayama veramente felice? La risposta non è chiara, e questo invita gli spettatori a interpretare il film secondo le proprie prospettive.

Ambientato nella moderna Tokyo, il film offre una visione unica della vita di Hirayama, un uomo che trova significato nelle piccole cose e che vive una routine apparentemente ordinaria. Le sue interazioni con persone come Takashi, una ragazza al parco e un senzatetto, portano gli spettatori a riflettere sulla propria vita e sulle connessioni umane.

Per gli agrigentini, il film assume una chiave di lettura aggiuntiva. I bagni pubblici, spesso trascurati, diventano un simbolo di civiltà e ospitalità per la comunità cittadina. La dedizione di Hirayama al dovere e alla pulizia rappresenta un esempio da seguire, suggerendo che un impegno simile potrebbe contribuire a una società migliore.

La cultura di Hirayama è un elemento distintivo del film. Appassionato di musica occidentale e lettura, il protagonista incarna un connubio di tradizioni giapponesi e influenze straniere. La sua routine serale, che include la lettura di autori come William Faulkner e Patricia Highsmith, evidenzia la sua profonda cultura.

Il film è magnificamente interpretato da Koji Yakusho, una star del cinema giapponese già riconosciuta per il suo talento in film come “Babel”. “Perfect Days” è un’opera che va oltre le barriere culturali, trasmettendo la bellezza delle piccole cose e suscitando una nostalgica riflessione sulla vita meno complessa di un tempo. Nonostante sia ambientato nei giorni nostri, il film ci trasporta mentalmente a un’epoca in cui la vita di Hirayama era più semplice e priva di superfluo. Un’opera cinematografica imperdibile che invita gli spettatori a riflettere sulle priorità e sulla bellezza intrinseca della vita quotidiana.

