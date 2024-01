In seguito all’elezione di Adriano Barba a presidente di Fratelli d’Italia in provincia di Agrigento, il partito continua a consolidare la sua presenza nel territorio con la nomina di un’altra figura di rilievo favarese.

Il clima politico di Fratelli d’Italia in provincia di Agrigento continua a rispecchiare il crescente peso della comunità favarese. Dopo l’elezione di Adriano Barba a presidente del partito, figura che ha saputo conciliare le diverse anime presenti nel partito, si registra un’ulteriore consolidamento con l’ingresso di un’altra figura di spicco favarese nel direttivo provinciale: Miriam Mignemi, attuale Presidente del Consiglio Comunale di Favara.

La nomina è stata annunciata attraverso una nota ufficiale del Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, che ha sottolineato l’importanza di formare un direttivo autorevole e rappresentativo. “Si tratta di un team capace di coniugare lunghe esperienze con la freschezza e la voglia di costruire tipica dei più giovani,” ha dichiarato Barba. “Amministratori, professionisti ed ex parlamentari lavoreranno insieme per ridare speranza alla nostra provincia attraverso una proposta politica seria. Siamo già al lavoro per la costituzione dei dipartimenti tematici e per affrontare le sfide amministrative imminenti.”

A proposito della nomina, Miriam Mignemi ha commentato con entusiasmo: “Ho accolto con favore la nomina da parte del neo eletto Presidente, Adriano Barba, ringraziandolo per la fiducia accordata. Sono felice di poter dare il mio contributo e mettermi a disposizione per lavorare in sinergia con gli altri membri del direttivo provinciale. Ritengo che il ruolo di Barba, con le sue doti diplomatiche e l’equilibrio che lo contraddistingue, sia fondamentale per gestire un direttivo in una provincia come Agrigento, che vanta il maggior numero di tesserati in Sicilia.”

Mignemi ha espresso la volontà di portare avanti le istanze del territorio, con particolare attenzione alla necessità di dare conseguenzialità a livello nazionale all’emendamento approvato all’Ars sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari. Si propone inoltre di lavorare in collaborazione con tutti i componenti a servizio delle comunità, confrontandosi con i deputati di riferimento, il direttivo regionale e nazionale di Fratelli d’Italia.