Il segretario della Federazione Sindacati Indipendenti delle province di Agrigento e Caltanissetta, Salvatore Baldacchino, denuncia “carenze di personale infermieristico del San Giacomo d’Altopasso di Licata”. Il sindacalista ha scritto ai vertici dell’Asp agrigentina denunciando “una carenza di personale infermieristico, oggi ancora più evidente, dopo il pensionamento di diversi operatori o l’assenza di altri per permessi e limitazioni orarie”.

L’organizzazione sindacale ritiene che “questo stato di cose non permette il buon funzionamento dei vari reparti, alla luce di un numero limitato di risorse umane che rischiano di compromettere la qualità dei livelli essenziali di assistenza. Per questa ragione viene invocato lo scorrimento della graduatoria di mobilità interna, tuttora ferma, che consentirebbe di sanare il deficit di personale infermieristico.” Evidenziate “carenze di organico in tutti i presidi ospedalieri dell’Asp di Agrigento”.