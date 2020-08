Perdono controllo delle auto, due feriti in incidenti stradali

Due feriti in altrettanti incidenti stradali in territorio di Agrigento. Lungo la bretella, che dal piazzale Rosselli porta al viadotto Imera, una 22enne di Aragona, ha perso il controllo della sua auto, ed è finita contro il guardrail. La giovane viaggiava da sola alla guida di una Citroen C3. Sul posto una’ambulanza e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Poco più tardi in via Cavaleri Magazzeni, un 39enne di Agrigento, dopo aver perso il controllo della sua auto, modello Honda CrV, è uscito fuori strada. Il mezzo ha terminato la sua corsa in un terreno. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi all’uomo. Da li a poco sul luogo un’ambulanza e gli agenti delle Volanti.

In entrambi i casi i conducenti delle due auto sono risultati sobri alla guida.