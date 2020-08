Scontro tra auto sulla Ss 115, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto lungo la strada statale 115, nel tratto che collega la zona dei semafori con contrada “Ciuccafa”, a Porto Empedocle. Trasferite in ospedale non versano in pericolo di vita. La paura però è stata tanta.

Per motivi da chiarire si sono scontrate due autovetture, una Toyota e una Mini Cooper. Scattato l’allarme sul posto per soccorrere i feriti è stato necessario l’intervento delle ambulanze del 118.

Prestate le prime cure direttamente sul posto, il personale medico ha disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Per quanto riguarda la dinamica gli agenti della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi. Sul posto anche la Volante del Commissariato empedoclino.