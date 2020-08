Tragico incidente San Leone, procura dispone altri accertamenti

Il pubblico ministero Alessandra Russo, titolare del fascicolo, ha disposto nuovi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta sul tragico incidente stradale, che si è verificato la scorsa settimana sulle “quattro strade”, tra via Luca Crescente e viale Emporium, nei pressi di San Leone, costato la vita a Juan Carlos Nestoa Acosta, un 74enne, un ex pilota d’aereo in pensione, nato in Argentina, ma da tanti anni residente a Favara.

Il magistrato ha incaricato gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale di Agrigento di effettuare altri rilevamenti, soprattutto per accertare da quale tratto di strada è uscito la vittima a bordo dello scooter, e capire a quale velocità procedeva la Fiat Cinquecento L, condotta da A.V., 48enne di Agrigento, rimasto gravemente ferito.

Gli agenti della Municipale, per ben due volte si sono recati nuovamente nella zona del sinistro, effettuando altri rilievi. Per il tempo necessario delle operazioni un tratto di arteria è stato chiuso alla circolazione stradale.