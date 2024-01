“Persi 400 mila euro per incapacità amministrativa”. L’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, attacca l’amministrazione comunale guidata da Franco Miccichè denunciando la perdita di un finanziamento destinato a servizi per il Turismo previsti in Agenda Urbana. L’ex sindaco, oggi a capo dell’opposizione in consiglio comunale, racconta l’iter del finanziamento perso e le motivazioni che l’amministrazione comunale avrebbe fornito. “Si rappresenta che questo Ente non è nelle condizioni di rispettare i tempi che consentirebbero di poter completare l’azione in parola entro il termine del 31/12/2023, per il carico di lavoro del rup che è dirigente di due settori. Questa l’imbarazzante motivazione ufficiale.” Questa la denuncia del consigliere Firetto.

“Anni di lavoro, di progettazione assistita dalla Regione, di personale impegnato, e non è bastato che fosse in parte tutto già predisposto dalla mia amministrazione – dice l’ex sindaco -. Il danno per incapacità e inerzia del sindaco e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Franco Micciché, si riverbera quindi anche sugli oltre 20 Comuni dell’area distrettuale turistica “.

Il primo cittadino risponde con un video “con il sorriso sulle labbra- dice-. E’ vero li abbiamo persi ma in questi tre anni abbiamo fatto arrivare 140milioni di euro, ci siamo concentrati su cose più importanti, come ad esempio la rete idrica. Qualcuno ancora non ha accettato la sconfitta delle elezioni e quella di Agrigento capitale della cultura” il riferimento è alla mancata e sfiorata nomina degli anni scorsi, quando sindaco era proprio Lillo Firetto. “Io- continua Franco Miccichè- ho fatto passare per Agrigento un’opportunità meravigliosa, adesso la città è vista come il territorio della cultura. abbiamo lavorato tutti insieme, progettisti, tecnici, colossi mondiali si stanno spendendo per questo evento. State tranquilli, non stiamo perdendo tempo, dal 31 marzo scorso lavoriamo ininterrottamente in silenzio, senza fare proclami. Vi invito- conclude il sindaco- a parlare bene della città, se parlate male non attaccate me ma la vostra città che è eterna, mentre le amministrazioni comunali vanno e vengono”.