๐‹๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ญ๐š ๐€๐ค๐ซ๐š๐ ๐š๐ฌ-๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐š ๐†๐ข๐จ๐ข๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐ ๐ž๐ง๐ง๐š๐ข๐จ, ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’:๐Ÿ‘๐ŸŽ, ๐ฌ๐ข ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐ž๐ซ๐š’ ๐š ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž ๐œ๐ก๐ข๐ฎ๐ฌ๐ž ed una multa di 3500 euro per la societร biancazzurra. ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ฅ๐š ๐๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐œ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐ƒ, ๐ข๐ง ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐จ ai fatti accaduti ๐ง๐ž๐ฅ ๐ฆ๐š๐ญ๐œ๐ก ๐๐ข ๐‘๐š๐ฏ๐š๐ง๐ฎ๐ฌ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐‹๐ข๐œ๐š๐ญ๐š che hanno visto coinvolti alcuni supporters akragantini . A comunicarlo in una nota la societร dell’Akragas. Come si legge nel dispositivo “i sostenitori, dell’ Akragas, nel corso della gara, hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (11 petardi e fumogeni) che veniva lanciato sul campo per destinazione e sul terreno di gioco. In particolare, 3 petardi esplodevano sul terreno di gioco a meno di due metri da un A.A. provocando temporaneo stordimento all’Ufficiale di gara e costringendo l’Arbitro a sospendere il gioco per circa 2 minuti. Inoltre, la societร non ottemperava allโ€™’obbligo di assistenza medica durante la gara”. Per questo motivo, come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli unici autorizzati ad accedere allo stadio saranno i possessori dei tesserini Figc e Coni, i giornalisti, le forze dell’ordine e i 40 tesserati in seno all’Akragas. A seguito di questa decisione la Societร dellโ€™Akragas ha presentato alla Lega Nazionale Dilettanti un ricorso finalizzato allโ€™annullamento del provvedimento che dispone la disputa della gara contro la Nuova Gioiese in assenza di spettatori. La Presidente del club biancazzurro Roberta Lala e’ intervenuta per condannare il gesto: “Lโ€™episodio- afferma il massimo dirigente biancazzurro – arreca a tutti noi un enorme danno non solo da un punto di vista economico ma soprattutto dโ€™immagine e reputazione. Premesso che la Societร , che mi onoro di rappresentare, rispetta tutta la tifoseria ma il comportamento di pochi nostri ultras mette tutti noi in una posizione di difficoltร e imbarazzo. Confidiamo nellโ€™accoglimento del ricorso ma se lo stesso non dovesse andare in porto la squadra sarร costretta a giocare una gara importantissima per la nostra classifica senza il supporto e il sostegno della tifoseria. Siamo davvero dispiaciuti per un atteggiamento incivile e controproducente di un gruppo di tifosi e per un provvedimento che penalizza enormemente i nostri sostenitori, i nostri abbonati, i familiari dei nostri calciatori che senza avere colpe potrebbero essere costretti a non entrare allโ€™Esseneto per vedere la sfida contro la Nuova Gioiese. Il derby con il Licata si sa รจ molto sentito e atteso dalla nostra tifoseria ma non รจ stato il modo giusto di sostenere una squadra.

Il mio auspicio รจ – ha concluso Lala- che comportamenti come quelli di Ravanusa siano solamente casi isolati e che non si ripetano piรน. Il lancio di petardi e fumogeni, tra lโ€™altro esplosi a poca distanza da una persona, rimane un gesto grave e pericoloso che va condannato senza esitazione.”