Per il secondo anno consecutivo sarà Marco Catalano a rappresentare la Sicilia ai dance music awards 2024 .

È questa la scelta dell’organizzazione del concorso che ogni anno premia a livello nazionale tutte le categorie della scena dance italiana .

“Essere responsabile regionale per me è motivo di orgoglio dice Catalano, la Sicilia va portata in alto come merita e mi auguro che in tanti scendano in campo per competere con tutti i big della scena disco italiana proprio come facevo io quando ero un concorrente.

Non potevo dire di no alla chiamata del direttore artistico numero uno in Italia Emiliano Milano che ha grande fiducia in me, continua Catalano , quindi farò del mio meglio cercando di rappresentare insieme ai partecipanti la regione Sicilia nel modo migliore “.