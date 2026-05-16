Da tempo continua a uscire acqua copiosamente dall’asfalto, ma ancora non c’è stato alcun intervento risolutore della problematica. Siamo lungo la strada che dalla rotatoria di Porta Aurea, dove sono in corso lavori di riqualificazione, porta alla via Luca Crescente e alla località balneare di San Leone.

Possibile che non si possa fermare questo sversamento di acqua? Senza contare che tutta questa acqua per strada rappresenta un pericolo per chi si trova a transitare in auto, bici o moto.

Nelle ore serali e notturne è ancora peggio. Sarebbe il caso di riparare il danno nel sottosuolo, ripristinare il manto stradale e procedere alla messa in sicurezza del tratto di strada.

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