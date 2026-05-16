Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il Poliambulatorio dell’isola. Era stata soccorsa insieme ad altre 55 persone da una motovedetta della Guardia di finanza. Giunti sul molo Favarolo la piccina è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia.

Il pubblico ministero di turno della Procura di Agrigento ha disposto l’ispezione cadaverica e l’audizione della madre per gli accertamenti di rito. I 55 migranti, tra cui 7 donne e 6 minori, originari di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Non sono previsti trasferimenti per la giornata di sabato.

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