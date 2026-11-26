Disavventura a lieto fine questo pomeriggio nelle campagne di Joppolo Giancaxio, dove un turista statunitense è stato soccorso e tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo essersi smarrito durante un’escursione.

L’uomo era uscito per una passeggiata nella zona rurale del comune agrigentino ma, addentratosi in un’area caratterizzata da una fitta vegetazione, ha perso l’orientamento senza più riuscire a ritrovare il sentiero del ritorno.

Resosi conto di essere in difficoltà, il turista è fortunatamente riuscito a mettersi in contatto con i soccorsi, lanciando l’allarme e trasmettendo le coordinate geografiche della propria posizione. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Grazie ai dati forniti dall’escursionista, i pompieri hanno individuato rapidamente l’area, raggiungendo l’uomo e accompagnandolo in una zona sicura.

Ad attenderlo c’erano anche gli operatori sanitari del 118, giunti sul luogo dell’intervento per accertarsi del suo stato e prestargli le prime cure del caso. Nonostante lo spavento, il turista americano è stato trovato fortunatamente in buone condizioni di salute.

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