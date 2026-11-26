Ci sono notizie che non vorremmo mai dare, dolori davanti ai quali anche le parole sembrano perdere il loro significato. La scomparsa di Ekaterina Baryceva, per tutti Katy, a soli 39 anni, è una di quelle notizie che lasciano sgomenti e che ci interrogano sul senso della vita e sulla fragilità della nostra esistenza.

Agrigento perde una giovane donna, una mamma, una moglie, una ristoratrice conosciuta e benvoluta. Il suo nome è legato al ristorante Il Porticciolo, alla quotidianità di un lavoro fatto di incontri, relazioni umane e sorrisi.

È proprio il suo sorriso che oggi ritorna nei ricordi di chi l’ha conosciuta. «La nostra bellissima e dolcissima Katy, che porterò sempre nel cuore. La vita sa essere davvero ingiusta», scrive un’ex collega della Spa del Verdura.

E quanto è difficile trovare un senso a tutto questo. A 39 anni si dovrebbero ancora coltivare sogni, fare progetti, guardare crescere i propri figli, immaginare il futuro. Si dovrebbe avere ancora tanto tempo davanti.

Il pensiero va soprattutto al marito Alessandro e ai piccoli Sofia e Leonardo, ai quali la vita ha riservato una prova immensamente dolorosa. Va alla mamma, alla sorella e a tutti coloro che oggi devono fare i conti con un’assenza che nessuna parola potrà colmare.

Non esistono parole capaci di lenire un dolore così grande. Esiste però la vicinanza, quella discreta e sincera di una comunità che sa stringersi attorno a chi soffre. Esiste la memoria, quella che custodisce i gesti, i sorrisi, i momenti condivisi e tutto il bene che una persona ha saputo lasciare negli altri.

E forse è proprio questo il modo più autentico per ricordare Katy: continuare a parlare di lei, della sua dolcezza, della sua bellezza, dell’affetto che ha saputo suscitare. Perché anche quando una vita si interrompe troppo presto, ciò che si è donato agli altri non finisce con essa.

L’ultimo saluto sarà venerdì 27 novembre, alle ore 15.30, nella chiesa di San Gregorio, a Cannatello. La camera ardente sarà aperta dalle ore 10 presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Ad Alessandro, a Sofia e Leonardo e a tutta la famiglia giunga il nostro più affettuoso abbraccio.

Che la terra ti sia lieve, dolcissima Katy.

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