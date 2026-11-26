Avrebbe perseguitato un sacerdote diffondendo sui social network pesanti accuse di violenza sessuale e omicidio ai danni di una giovane donna mai esistita, il cui volto era stato creato artificialmente. Con l’accusa di stalking, diffamazione e procurato allarme, il giudice del tribunale di Agrigento Michele Dubini ha disposto il rinvio a giudizio per Giuseppe Li Vecchi, 36 anni, originario di Siculiana. Il processo prenderà il via il prossimo 13 maggio davanti ai giudici agrigentini.

La vicenda ha origine dalla circolazione online di una serie di notizie false riguardanti la presunta scomparsa di una fantomatica ragazza, indicata con il nome di Samantha Castelli, e attribuita a un prete poco più che cinquantenne residente nel capoluogo. Le indagini condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno tuttavia permesso di smascherare rapidamente l’inganno: la giovane non esiste nella realtà e la fotografia diffusa in rete era stata generata tramite software di intelligenza artificiale.

Secondo l’impianto accusatorio formulato dalla Procura — con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Matteo Maria Orlando — la campagna diffamatoria avrebbe assunto contorni particolarmente allarmanti. Il 36enne non si sarebbe limitato alle calunnie sul web, ma sarebbe arrivato ad annunciare la possibile uccisione del religioso durante una celebrazione eucaristica. Una minaccia tale da spingere le forze dell’ordine ad attivare uno specifico servizio di vigilanza a tutela del parroco.

Nel corso della penultima udienza, l’imputato — difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato e attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento — ha chiesto perdono direttamente in aula alla vittima. Il sacerdote, pur scegliendo di non costituirsi parte civile per evitare che il grave disagio subito venisse monetizzato in una richiesta di risarcimento danni, ha deciso di non rimettere la querela, lasciando che il procedimento penale faccia il suo corso. Prima di disporre il giudizio, il giudice Dubini ha infine rigettato la richiesta di perizia psichiatrica sull’imputato.

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