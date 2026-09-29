Si trovava alla guida di una mini-car elettrica quando avrebbe accusato un improvviso malore. Il veicolo si è poi schiantato contro un muro. La tragedia si è consumata nel pomeriggio nel centro cittadino di Racalmuto. A perdere la vita una insegnante sessantenne.

È accaduto in via Palma, una traversa di via Garibaldi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed è stato anche allertato un elisoccorso ma per la racalmutese, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Sul luogo anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della sezione Radiomobile di Canicattì e della locale Stazione ai quali spetterà di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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