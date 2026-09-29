Come creare una scommessa combinata di successo sul tennis: consigli e trucchi

Creare una scommessa combinata richiede un po’ di strategia e qualche consiglio. Continua a leggere per scoprire come combinare i mercati senza mettere a rischio le tue scommesse sul tennis

Creare una scommessa combinata sembra semplice: si selezionano alcuni risultati, li si combina e si spera in una vincita più alta rispetto a quella che potrebbe offrire una scommessa singola. Nel tennis, tuttavia, questa semplicità è ingannevole. Ogni selezione aggiuntiva non solo aumenta il potenziale profitto, ma anche il rischio. La maggior parte delle scommesse combinate sul tennis fallisce perché gli scommettitori trattano mercati non correlati come se fossero intercambiabili. Scopri perché.

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Perché le scommesse combinate sul tennis si comportano in modo diverso rispetto ad altri sport

Gli sport di squadra offrono numerosi modi per vincere una partita: un gol all’ultimo minuto, un crollo difensivo, una sostituzione che cambia tutto. Il tennis non offre questo tipo di flessibilità. Un giocatore, un risultato e fluttuazioni nel corso della partita che possono ribaltare l’intero incontro in un singolo game. È proprio per questo che una scommessa combinata basata sui mercati bookmakers tennis richiede un approccio diverso rispetto a una schedina per il calcio o il basket.

Scommettere sui vincitori di cinque partite consecutive non è realmente una strategia. Aumenta semplicemente l’incertezza di cinque volte. Un approccio migliore consiste nel considerare ogni partita come dotata di un proprio profilo di rischio, piuttosto che come una scommessa standard che si ripete all’infinito.

Mercati correlati vs. mercati indipendenti

L’errore più grave nelle scommesse multiple sul tennis è trattare i mercati correlati come se fossero rischi indipendenti. Se scommetti sulla vittoria di un giocatore nell’incontro e, allo stesso tempo, sulla sua vittoria in due set, in realtà non hai affatto distribuito il rischio. Hai semplicemente scommesso due volte sullo stesso risultato, solo in una forma diversa. Una vera scommessa multipla distribuisce il rischio su mercati che non si muovono all’unisono.

Mercati che vale la pena combinare in una scommessa combinata sul tennis

Di solito è possibile combinare efficacemente alcuni mercati, poiché i loro parametri non si sovrappongono:

Vincitore dell’incontro . La base della scommessa, da utilizzare preferibilmente su giocatori con un chiaro vantaggio in termini di forma o di superficie.

. La base della scommessa, da utilizzare preferibilmente su giocatori con un chiaro vantaggio in termini di forma o di superficie. Totale giochi over/under . Misura la durata dell’incontro e la competitività, indipendentemente da chi vince.

. Misura la durata dell’incontro e la competitività, indipendentemente da chi vince. Handicap sul set . Utile quando ci si aspetta che il favorito vinca, ma potrebbe perdere un set.

. Utile quando ci si aspetta che il favorito vinca, ma potrebbe perdere un set. Totale di ace o doppi falli. Una statistica specifica per ogni giocatore che raramente è correlata all’esito dell’incontro.

Una statistica specifica per ogni giocatore che raramente è correlata all’esito dell’incontro. Vincitore del primo set. Separa le dinamiche iniziali dell’incontro dal risultato complessivo.

Se si combinano due o tre di questi mercati provenienti da incontri diversi, il risultato è solitamente una scommessa combinata più equilibrata rispetto a quella che si otterrebbe selezionando cinque vincitori di incontro basandosi esclusivamente sulla loro reputazione.

La superficie e la forma fisica continuano a decidere tutto

Nessuna combinazione di mercati può compensare una selezione iniziale errata. La superficie gioca un ruolo fondamentale nel tennis. Un giocatore che domina sui campi in cemento può avere prestazioni completamente diverse sulla terra battuta, e chi scommette in cumulativa ignora questo aspetto a proprio rischio e pericolo. La forma recente è più importante delle statistiche relative all’intera stagione. Un giocatore alle prese con un infortunio o un calo di forma raramente riesce a ribaltare la situazione nel bel mezzo di un torneo semplicemente perché le classifiche suggeriscono che dovrebbe farlo.

La sezione dedicata al tennis di Fonbet offre analisi statistiche dettagliate, che gli scommettitori possono utilizzare per esaminare le partite passate, le prestazioni su diverse superfici e la forma attuale prima di aggiungere una scommessa a una schedina multipla.

Tempistica e adeguamenti in tempo reale

Nelle scommesse multiple pre-partita, le quote sono fisse prima che venga colpita la prima palla. Ma nel tennis, la situazione cambia costantemente una volta iniziata la partita. Un giocatore può perdere il primo set ed essere comunque la scommessa migliore per l’incontro nel suo complesso, in particolare su una superficie che si adatta al suo stile di gioco.

Se si tengono d’occhio le quote in tempo reale, anziché limitarsi a compilare una schedina prima dell’incontro per poi non pensarci più, è possibile farsi un’idea più chiara. In questo modo si capirà su quali scommesse singole vale ancora la pena puntare e quali sono già a rischio.

I nuovi scommettitori a volte trascurano le offerte di benvenuto pensate appositamente per consentire loro di provare il servizio. Ad esempio, il bonus di benvenuto per le scommesse sportive di Fonbet raddoppia il tuo primo deposito e offre ai nuovi account maggiori possibilità di testare le combinazioni su diverse partite.

Puntare in modo più intelligente, non più grande

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