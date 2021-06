E’ stato un ragazzo a bordo del monopattino a notare una persona che aveva perso i sensi ed era finito in un canneto nei pressi di Viale delle Dune. Il giovane ha immediatamente allertato 118 e polizia che sono giunti sul posto per soccorrere l’uomo privo di sensi. L’uomo, che aveva perso l’equilibrio, a seguito dell’escoriazione riportate con la caduta, è stato trasferita in ospedale per gli accertamenti di rito.