Covid in Sicilia, ancora tanti nuovi positivi

La Sicilia è la seconda regione d’Italia, dopo la Lombardia, per numero assoluto di nuovi casi di Covid. Sono 254 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore, su un totale di 11.716 tamponi eseguiti. I morti sono 3. Il tasso di positività è stabile al 2,1 per cento. Emerge dal bollettino di oggi, giovedì 3 giugno.

I nuovi casi positivi suddivisi nelle nove province siciliane: Catania 71, Ragusa 53, Palermo 47, Trapani 37, Siracusa 26, Enna 10, Caltanissetta 5, Messina 4 e Agrigento 1.

Gli attuali positivi sono 8.763. I guariti sono 186. Risultano ricoverate 413 persone nei reparti ordinari, 8 in meno. In Terapia intensiva sono 46, uno in meno rispetto a ieri.