Da lunedì al via la pulizia degli accessi al mare

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, risponde all’appello lanciato dagli operatori turistici, annunciando che è stato programmato per lunedì prossimo l’inizio delle opere di pulizia degli accessi al mare. Tecnici e operai del Comune ripuliranno da sterpi, erbacce e rifiuti, le arterie che conducono alle spiagge. L’intervento dovrebbe essere concluso nel giro di un paio di settimane.

L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, provveduto a chiedere al Demanio Marittimo l’autorizzazione all’accesso sugli arenili dei “puliscipiagge”. Non appena arriverà il nulla osta, i mezzi meccanici entreranno in azione.

“Invito – è il commento del sindaco Pino Galanti – gli operatori turistici a segnalarci tempestivamente le criticità più importanti, nella consapevolezza che la disponibilità al dialogo per noi è importantissima. Siamo impegnati, ormai da mesi, negli interventi di pulizia e diserbo che stanno restituendo decoro al centro abitato. Sta andando avanti la potatura degli alberi che, anche se esteticamente non è da tutti apprezzata, è pratica ed utile per molte attività. Interventi, questi ultimi, che sono alla fine, e stiamo perciò programmando la pulizia degli accessi al mare. Ci scusiamo se ci sono stati dei ritardi, ma purtroppo le problematiche sono molte e dunque non sempre è possibile, date risorse umane ed economiche, sopperire a qualsiasi esigenze nel tempo atteso. Posto ciò, siamo al lavoro su tutti i fronti e non ci fermeremo fino a quando non avremo restituito una città più decorosa e una macchina comunale meglio organizzata e finanziariamente più stabile”.