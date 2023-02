Percorrere a piedi la via Atenea e ritrovarsi con i vestiti bagnati. È possibile. Alle 12.30 il salotto cittadino è aperto al traffico veicolare e mentre si percorre in giornate piovose, come quelle di questi ultimi giorni, ecco che giunge un’auto che, per la fretta e incurante del fatto che il pedone fosse ad un passo dal ciglio del marciapiedi, passa veloce su una pozzanghera. Il risultato è chiaramente visibile: tutti gli schizzi d’acqua sono addosso ai vestiti. Nella rabbia del momento, chi ha subito, chiede se questo sia davvero possibile in pieno centro storico!