Strade scivolose per la pioggia, due incidenti stradali con feriti

A causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia si sono registrati due incidenti stradali ad Agrigento e lungo la statale 115, a Palma di Montechiaro. In via Papa Luciani, ad Agrigento, lungo la provinciale che porta alla statale 640, si sono scontrate una Lancia Y e un furgone. L’impatto è stato frontale e il conducente dell’autovettura in ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Avrebbe riportato presunti traumi cranico e toracico.

Lungo la statale 115, all’altezza di Torre di Gaffe, si sono scontrate una Fiat Punto e una Lancia Musa. La prima auto, dopo l’impatto, è finita fuori strada. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti un’autoambulanza del 118, i carabinieri e la polizia.