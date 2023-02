Cellulari fatti entrare nel carcere di Agrigento: in due a giudizio

La Procura della Repubblica di Agrigento manda a processo due presunti trafficanti di stupefacenti con l’accusa di avere utilizzato in carcere un dispositivo cellulare completo di sim. Si tratta di Gabriele Giuseppe Pitera’, 40 anni, catanese e Alessio Visicale, 25 anni, di Siracusa. Devono rispondere del reato di “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, nuova ipotesi di reato prevista dal codice. Entrambi erano detenuti al carcere di contrada “Petrusa” per vicende legate al traffico di droga nella provincia etnea. Pitera’, peraltro, ritenuto coinvolto in un vasto giro di spaccio sull’asse Favara-Campania, quando e’ stato arrestato era latitante.