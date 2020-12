Perconti (M5S): welfare, lavoro e crescita nella legge di bilancio 2021

“Non si tratta di soli ristori, ma di misure che consentono investimenti, pianificazione e programmazione per affrontare e progettare il post Covid-19; il lavoro svolto dal Governo sulla legge di bilancio ha consentito di portare a casa nuove misure significative per molteplici settori, in aggiunta agli importanti investimenti già previsti” – così annuncia Filippo Perconti, portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle. “Una misura da 40 miliardi di euro in cui abbiamo affiancato strumenti di welfare agli incentivi per l’occupazione e la crescita, che prevede più soldi alla sanità e alla scuola, il taglio del cuneo fiscale, sgravi per chi assume giovani e donne, Iscro per gli autonomi”. “Confermata fino al 30 giugno 2021 la validità delle misure per il sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti dall’emergenza epidemiologica, disposte con i precedenti interventi normativi – evidenzia il parlamentare – inoltre abbiamo ampliato la platea dei beneficiari di “Resto al Sud”, elevando da 45 a 55 anni l’età massima. “Ci sono anche importanti novità per il superbonus 110%, con la proroga della detrazione fino al 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori”. “Questi sono solo alcuni dei provvedimenti tesi alla creazione di valore aggiunto, nei prossimi mesi dobbiamo continuare a lavorare per la ripresa economica del nostro Paese, sostenere e rendere le nostre imprese sempre più competitive attraverso l’innovazione e l’ammodernamento” – conclude Perconti.