Positivo al Covid per strada. Interrogazione di Bongiovì: “E’ stata sanificata la zona?”

AGRIGENTO. La Consigliera Comunale Alessia Bongiovì interroga il Sindaco Franco Miccichè e l’ Assessore alla sanità Giovanni Vaccaro. “Ieri, purtroppo, la città ha appreso tramite quotidiani on line, la notizia di un nuovo caso di positività al covid-19. Trattasi di un uomo che ha accusato malore e si è successivamente adagiato sulla panchina del Viale della Vittoria (vicino scuola Lauricella). In data odierna, la panchina ovviamente contaminata, come l’intera area, si presentano con una semplice delimitazione con nastro segnaletico, che tra l’altro a causa del mal tempo non svolge la corretta funzione. Ma a prescindere dalla scarsa qualità del lavoro eseguito, la cosa importantissima che i cittadini necessitano e devono assolutamente sapere è: la zona è stata sanificata a dovere?? Se così fosse, perché ancora persiste il nastro?? Mettendo timori, perplessità ai nostri concittadini. Se così non fosse, cosa molto più grave, occorre prendere immediati provvedimenti di urgente salificazione e bonifica dell’intera area, visto che si tratta di una panchina collocata in un viale con un alto flusso di pedonabilità, soprattutto di bambini e ragazzi che ignari di tutto possono andare a sedersi o semplicemente a toccare, mettendosi il alto rischio di contagio covid-19. In un momento così difficile e preoccupante per la salute dell’intera collettività, non bisogna abbassare la guardia su nulla, e occorre la massima prudenza e la corretta esecuzione dei lavori. Occorre inoltre verificare se l’uomo è stato in altri luoghi pubblici o privati. La consigliera Bongiovì conclude, augurandosi che le condizioni dell’uomo non siano preoccupanti e che al più presto possa ritornare a godersi le sue passeggiate nel nostro Viale della Vittoria.”