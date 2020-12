Maltempo: il libeccio sferza Lampedusa, a rischio imbarcazioni

“Un forte vento di libeccio, con raffiche che arrivano fino a 41 nodi, sta investendo Lampedusa: servono interventi urgenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture dell’isola ed in particolare del porto, per evitare il rischio di affondamento delle imbarcazioni e dei pescherecci”. Lo dice Toto’ Martello sindaco di Lampedusa e Linosa a proposito dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando l’isola. In particolare, il maltempo di oggi ha fatto vivere momenti di apprensione ai proprietari di barche da pesca e diporto poiché la mareggiata è stata forte ed è ancora in corso. Quando spira vento di libeccio è un problema per il porto dell’isola in quanto non è riparato bene per questo tipo di vento. Ovviamente i trasporti via mare sono fermi e le previsioni per i prossimi giorni non sono buone. Foto Elio Desiderio da Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elio Desiderio (@eliodesiderio)