Perchè utilizzare i tornelli per la sicurezza

I tornelli sono diventati col tempo uno strumento utilissimo per garantire un’affluenza controllata nei luoghi maggiormente affollati. Soprattutto nelle metropolitane, allo stadio oppure nelle strutture che ospitano grandi eventi, si è scelto di optare per i tornelli di ultima generazione che rappresentano un sistema di sicurezza che offre numerosi vantaggi.

Cosa sono i tornelli

I tornelli sono dispositivi tecnologici che vengono utilizzati per consentire l’accesso ad un luogo o ad un’area solo a chi è autorizzato. Infatti consentono di entrare uno alla volta e sono lo strumento ideale per un controllo personale dei permessi di accesso o delle credenziali. Inoltre, come detto in precedenza, vengono utilizzati per controllare e gestire l’affluenza di un gran numero di persone presso diversi punti.

Non a caso i tornelli vengono utilizzati in palestra, a scuola, nei locali e negli aeroporti. Ognuno di questi è appositamente installato per un preciso scopo. Nelle palestre servono a far entrare solo i tesserati muniti di accesso mentre negli aeroporti servono per controllare ogni viaggiatore prima di farlo salire sull’aereo.

I tornelli che vengono utilizzati allo stadio, ad esempio, sono utili per effettuare il check in all’entrata e per controllare gli accessi regolari. Qui oltre al biglietto sono da controllare anche borse e oggetti in entrata per garantire un sicuro svolgimento dell’evento sportivo. Il punto è che questi dispositivi non servono solamente a monitorare gli accessi in entrata ma anche a verificare chi è presente in un’area ed a scoraggiare malintenzionati, estranei o persone non autorizzate.

Le tecnologie di ultima generazione hanno dato la possibilità di utilizzare rilevatori biometrici che registrano le immagini e nel caso riescono a rilevare alcuni dati biometrici come la fisionomia del volto del tifoso – distanza degli occhi, forma del naso e della bocca, solo per citarne qualcuna fino ad arrivare alle impronte digitali.

I tornelli in azienda

I tornelli sono molto utili anche in ambito aziendale. Questo perché ogni azienda ha bisogno di controllare e gestire gli ingressi e le uscite in maniera rapida e sicura. Questo per conoscere il numero delle persone all’interno della struttura ma anche per una gestione più corretta delle risorse umane e per preparare le buste paga in base alle ore di lavoro.

Utilizzando i tornelli di sicurezza si ha un risparmio di tempo e di soldi in quanto grazie al sistema di rilevazione presenze infatti è possibile calcolare automaticamente l’importo esatto da versare ai dipendenti in base al numero di ore lavorate. L’alternativa ad un sistema automatizzato sarebbe il calcolo del libro paga manuale, che è soggetto a errori di calcolo umano. Grazie all’installazione dei tornelli è possibile ridurre il fenomeno dell’assenteismo e di migliorare la produttività all’interno dell’azienda.