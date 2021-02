Akragas pronta la ripartenza, Nobile: grazie al presidente Giordano (VIDEO)

Impegno dell’Akragas continua, Francesco Nobile ringrazia il presidente Sonia Giordano per l’impegno. GUARDA IL VIDEO

Il campionato di Eccellenza è pronto a ripartire. Nella giornata di ieri si è svolto il direttivo regionale della LND Sicilia, che ha approvato il progetto per la ripresa dei campionato per la stagione 2020/2021.

Il progetto prevede la ripartenza dopo il decreto ministeriale del 5 marzo. Prima della ripartenza verranno convocate le società di Eccellenza di calcio a 11 e di Serie C1 di calcio a 5 e verranno informate della nuova formula del torneo. Questo, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, verrà concluso facendo disputare le gara di andata che rimangono, senza il girone di ritorno ma con playoff e playout.

Alla fine della quindicesima giornata, quella che coincide con il termine del girone d’andata, le prime otto in classifica disputeranno i playoff, mentre le squadre classificate dal nono al sedicesimo posto giocheranno i playout. I match verranno giocati in gara unica, a eliminazione diretta, in casa della squadra piazzata meglio in classifica. La vincente dei playoff approderà in Serie D, mentre nei playout resta da stabilire il numero delle squadre che retrocederanno. Con il format classico, retrocedono direttamente due squadre per girone mentre altre due, una nel girone orientale e una nel girone occidentale, retrocedono in Promozione tramite playout. Ad oggi, quindi, si resta con sei retrocessioni.

La LND Sicilia ha anche diffuso una nota dove spiega che tutte le società dovranno attenersi al protocollo anticovid prima della gare.