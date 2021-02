Freddo e neve, mezza provincia imbiancata. Chiuse le scuole

In tutta la provincia di Agrigento, il crollo delle temperature sta portando freddo e neve in diversi territori dell’entroterra e della zona della montagna. Ha nevicato a Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina, e in altri centri della nostra provincia.

Per questo, in diversi Comuni, i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Chiusa, in via precauzionale, per la presenza di ghiaccio sul manto stradale, la Statale 640, all’altezza del centro commerciale “Le Vigne”. Sul posto le pattuglie della polizia Stradale di Agrigento, i carabinieri della Compagnia di Canicattì, e il personale dall’Anas.

A Cammarata, proprio a causa del ghiaccio, il sindaco Giuseppe Mangiapane ha annunciato: “Ho emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Si raccomanda la massima prudenza”. Stessa decisione per Grotte, dove il primo cittadino Alfonso Provvidenza ha fatto sapere che oltre alle scuole, è stato chiuso il cimitero, e sono state interdette le aree pubbliche. Niente scuola anche a Santo Stefano Quisquina.