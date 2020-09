Perché usare cosmetici naturali e biologici: 4 ottime ragioni 

Oggi moltissimi brand di cosmetici e prodotti di bellezza si stanno convertendo verso il biologico, ma perché? Non si tratta di un modo per rendere più accattivante il prodotto al pubblico, come dicono i più maligni. Sono davvero molti i motivi per cui vale la pena usare e scegliere solo cosmetici biologici certificati, come spiegato in questa breve guida.

Solo ingredienti rispettosi e non irritanti

In pochi sono a conoscenza del fatto che diversi cosmetici e prodotti di bellezza sono pieni zeppi di sostanze che in realtà non fanno bene. I cosmetici tradizionali hanno al loro interno delle sostanze per rendere stabile la formula e garantire la conservazione nel tempo come petrolati, cioè derivati del petrolio, conservanti, coloranti. Queste sostanze possono risultare irritanti e provocare allergie, soprattutto alle pelli più sensibili. Ad alcuni potrebbe sembrare che questi prodotti siano validi ma alcune parti, come i siliconati, danno un bell’aspetto solo in apparenza. In realtà, creano una barriera sulla pelle che chiude i pori impedendo loro di respirare.

Invece, i cosmetici biologici certificati sono realizzati almeno con il 95% con ingredienti naturali. Si tratta di ingredienti che non irritano la pelle, ma la rispettano. Le formule al loro interno non contengono agenti irritanti o tossici poiché sono stati abbandonati i prodotti chimici in favore di quelli naturali.

Per tutta la famiglia

Essendo i cosmetici biologici e naturali sono adatti a tutta la famiglia, compresi bambini piccoli che hanno una cute che mal sopporta i detergenti tradizionali. Spesso i piccoli della famiglia hanno problemi di eczema, allergie, dermatiti e simili che peggiorano con saponi e creme tradizionali. Meglio passare il prima possibile ai cosmetici biologici che sono perfetti per i bambini. Le famiglie con bambini sono spesso alla ricerca di un prodotto che vada bene per grandi e piccini: quelli naturali e biologici certificati fanno proprio al caso loro.

Più efficaci e ricchi di sostanze benefiche

Un’altra ragione per cui sempre più persone passano ai prodotti naturali riguarda ma maggiore efficacia grazie all’apporto di sostanze benefiche che i normali prodotti tradizionali invece non hanno. Chi è alla ricerca di un prodotto per la pelle o i capelli davvero efficacie, dovrebbe passare il prima possibile alla cosmesi naturale. Piante, erbe, oli, fiori e frutta conferiscono maggiore nutrimento perché ricchi di vitamine, polifenoli, sali minerali di cui il corpo ha estremo bisogno per far sì che la pelle sia radiosa, tonica, elastica e attivi processi di rigenerazione che contrastino l’effetto dei radicali liberi.

Maggiore attenzione verso l’ambiente

Sono spesso i prodotti biologici e naturali che hanno maggiori attenzioni verso l’ambiente. Anzitutto, gli ingredienti sono provenienti da agricoltura biologica che perciò è rispettosa del suolo e degli animali dato che non usa pesticidi chimici. In secondo luogo, spesso le confezioni sono realizzate con prodotti riciclabili. Inoltre, negli ultimi tempi i cosmetici naturali usano confezioni in alluminio, carta, vetro e simili, abbandonando per sempre le confezioni in plastica, la quale rappresenta uno dei peggiori nemici in assoluto dell’ambiente naturale.