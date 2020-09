Come valutare le caratteristiche ideali per un drone

Il drone è un dispositivo di piccole dimensioni, dotato di quattro eliche che, sfruttando un movimento simile a quello di un elicottero, è in grado di sollevarsi in volo e, tramite un sistema di comando a distanza, di effettuare volteggi e di sorvolare zone anche molto ampie.

Questi apparecchi hanno ottenuto rapidamente un notevole successo, dovuto soprattutto alla facilità di utilizzo e alla grande versatilità. Infatti, pilotare un drone non è affatto difficile, grazie al meccanismo semplice e intuitivo di cui sono dotati, mentre, al contrario, le caratteristiche sofisticate di questi strumenti li rendono adatti in molte situazioni.

I droni si utilizzano a livello professionale per effettuare riprese dall’alto di luoghi o eventi di difficile accesso, per rilevare informazioni di carattere geografico o paesaggistico e per mettere in sicurezza un territorio tramite controllo remoto. Vengono inoltre utilizzati in ambito sportivo per gare di velocità e per effettuare evoluzioni particolarmente complesse, mentre a livello amatoriale sono molto apprezzati da chi ama la fotografia e le riprese video.

In commercio si trovano molti modelli di drone con caratteristiche tecniche differenti, per scegliere la versione ideale, il sito droninmostra.it offre una panoramica dei droni attualmente disponibili sul mercato, illustrandone le prestazioni per facilitare nella scelta chi fosse intenzionato ad acquistarne uno.

Come valutare le prestazioni e la qualità di un drone

La prima caratteristica da considerare nella scelta di un drone è la precisione nel controllo del volo, di solito da effettuarsi tramite radiocomanso e, in alcuni casi, con il supporto di un’applicazione per smartphone.

Nella guida di un drone, la sicurezza è di importanza fondamentale: per avere la garanzia delle migliori prestazioni, si raccomanda di scegliere un modello dotato di duplice sistema di comando, sia il radiocomando che l’applicazione dedicata.

Al presente, si può dire che anche i droni di fascia media vengono dotati di entrambe le modalità, mentre in passato l’applicazione remota era più frequente nei modelli dal costo più elevato.

Di solito, viene consigliato di utilizzare i droni dotati di applicazione remota solo ai principianti, che non abbiano ancora acquisito dimestichezza con le manovre di volo tramite radiocomando, ma è comunque importante considerare che spesso le app per il controllo remoto dei droni permettono di scattare immagini molto suggestive e di effettuare riprese video in tempo reale, visualizzando direttamente sul proprio dispositivo le immagini riprese dal drone in volo.

Utilizzare il drone per le riprese video

Una delle attività più piacevoli e divertenti consentite da un drone è quella delle riprese video dall’alto, con la possibilità di accedere a luoghi poco accessibili o addirittura preclusi al pubblico.

I droni dotati di videocamera e fotocamera sono infatti tra i più graditi, poiché permettono di realizzare riprese e scatti davvero eccezionali.

Per chi desidera dedicarsi alla fotografia e alle riprese video, si raccomanda di prestare molta attenzione alla qualità delle immagini, scegliendo possibilmente un drone dotato di videocamera ad alta definizione Full HD 4K. S

i trovano comunque in commercio anche droni con telecamera o fotocamera HD, che realizzano immagini di qualità lievemente inferiore ma che sono molto più economici.