PerchÃ© organizzare un viaggio alle DolomitiÂ 

Le Dolomiti sono la catena montuosa più bella al mondo, tanto da essere dichiarate nel 2009 Patrimonio Naturale dell’UNESCO. In seguito a ciò venne poi creata la Fondazione Dolomiti UNESCO, un ente in grado di salvaguardare la bellezza di questi monti e dei borghi circostanti.

Le Dolomiti si trovano nel nord-est dell’Italia e occupano un ampio territorio compreso tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia. La roccia dei monti delle Dolomiti ha origini antichissime che risalgono a 250milioni di anni fa, nata dall’unione di conchiglie e coralli sedimentati nelle profondità di un antichissimo mare.

Le sue alte guglie, i laghi cristallini e piccoli borghi pittoreschi rendono perciò le Dolomiti una meta perfetta per un viaggio, sia nel periodo estivo che quello invernale. Non c’è quindi un periodo ideale e perfetto per andare a visitare le Dolomiti, ogni stagione ha il suo fascino in questi luoghi idilliaci.

Vedremo lungo questo articolo perché organizzare un viaggio alle Dolomiti e come questa meta sia fortemente versatile e adattabile ad ogni tipo di viaggiatore, dal più grande ai più piccini e per ogni tipo di attività che si ami fare, dallo sci all’escursionismo estivo.

Trovare la pace interiore immersi nel verde

In primis, ciò che rende un viaggio alle Dolomiti perfetto è la sensazione di pace interiore che si avverte di fronte ai panorami mozzafiato che questi luoghi offrono. Che sia da soli, in coppia o con un gruppo di amici, le Dolomiti offrono il luogo ideale dove ritirarsi per staccare la spina e godersi a pieno i benefici della natura.

Organizzando un viaggio alle Dolomiti in estate è possibile fare delle lunghe e piacevoli passeggiate in mezzo al verde oppure seguire alcuni percorsi appositi per la mountain bike e perché no, per i più sportivi una bella sessione di arrampicata in una delle tante pareti rocciose attrezzate.

Dopo tanto movimento ciò che ci vuole è una pausa di relax in uno dei molti centri benessere situati fra i monti delle Dolomiti. Potrete godere dei benefici dei percorsi Kneipp nelle acque fresche alpine oppure un massaggio rilassante con vista natura.

Estate alle Dolomiti con i bambini

Rimanendo sempre nel periodo estivo, le Dolomiti sono in questa stagione ideali anche per organizzare una vacanza con i bambini e i ragazzi. Sono numerose infatti le strutture attrezzate e i family hotels, come l’hotel La Grotta di My Time Hotels, che mettono a disposizione delle famiglie una vasta gamma di opzioni e pacchetti per la loro vacanza.

Trascorrere delle indimenticabili vacanze alle Dolomiti con i bambini non è per niente difficile, le attività da svolgere sono veramente molte e possono essere fatte sia con i bambini più piccoli che con quelli un po’ più grandi. I percorsi immersi nel verde sono stati pensati appositamente per non avere problemi con il passeggino o gli zaini.

Quasi tutti i percorsi portano in fine a panorami stupendi dove fermarsi per godere della vista e fare merenda o pranzo al sacco, sempre in rispetto della natura e cogliendo l’occasione di infondere questo rispetto anche nei bambini.

A fine percorso ci si può fermare a sorseggiare una cioccolata calda in una delle tante malghe del posto. Immergersi così a pieno nella vita rurale della montagna, fra casette in legno, animali e tanto tanto verde.

Per cambiare panorama, si può optare per percorsi che portano a laghetti che sono dei veri e propri specchi d’acqua che riflettono le catene montuose, ricreando un’atmosfera unica. Ci si può imbattere in molti torrenti d’acqua fresca lungo i quali i bambini possono giocare e rinfrescarsi in tutta sicurezza.

Infine, per chi ha bambini un po’ più grandi, si può optare di fare alcuni percorsi in sella ad un cavallo o su una mountain bike.

Dolomiti in inverno

Se in estate le Dolomiti offrono un clima mite e la possibilità di svolgere molte attività sportive e di relax anche in inverno le attrazioni e il divertimento non manca su queste montagne. Se si ama la neve e soprattutto sciare o andare sullo snowboard le vette e le piste delle Dolomiti sono la meta ideale.

Le piste sciistiche che si possono trovare sulle Dolomiti sono fra le più belle ed adrenaliniche. Sono tutte molto attrezzate e adatta ad ogni tipologia di sciatore, dal meno esperto a chi si destreggia con professionalità sulla neve. Sono inoltre, attrezzate anche per ospitare piccoli sciatori che voglio fare le loro prime lezioni di sci sulla neve o per chi è già più esperto divertirsi con la famiglia e gli amici.

Ma se lo sci o lo snowboard non sono le vostre passioni, le Dolomiti in inverno offrono molte altre interessanti alternative. Fra queste senza dubbio vi è la ciaspolata oppure un giro nei centri città alla scoperta di prodotti locali e castelli medievali da ammirare.

Infine, anche l’inverno ha bisogno del suo spazio di benessere e relax e le strutture come spa e hotel sono attrezzati per offrire esperienze di relax uniche. Come per esempio, immergersi nelle bollenti acque delle piscine esterne, ammirando il panorama innevato tra profumi di legno e vin brulè.