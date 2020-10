Illuminazione Stadio Esseneto, Di Nolfo: “In questi anni ignorate le misure di finanziamento”. La questione riguardante la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto è da anni puntuale e ricorrente fra gli appassionati di calcio della nostra città, e non solo.

Al netto di progetti, buone intenzioni ed autorizzazioni già ottenute, la messa in opera dell’impianto é rimasta però una chimera.

Ed allora, per la sua realizzazione pare doveroso segnalare la possibilità di attingere alle misure di finanziamento previste dall’istituto per il credito sportivo e che sin ora, inspiegabilmente, non sono state prese in alcuna considerazione.

Portare a compimento tale intervento consentirebbe la massima valorizzazione del più importante impianto sportivo della città ed al contempo favorirebbe l’ambizioso progetto della nostra Akragas che giusto qualche anno addietro si è vista costretta a disputare le gare ufficiali lontana dal proprio stadio rinunciando alla vicinanza ed al calore dei tifosi.

Sono certa che con Marco Zambuto sindaco tutto ciò potrà realizzarsi.